Há menos de um ano, no dia 12 de agosto de 2022, em Nova Iorque, no cenário de um festival literário, o escritor britânico, nascido na Índia, Salman Rushdie foi atacado por um homem que o esfaqueou múltiplas vezes. Como resultado da brutal agressão, Rushdie perdeu a visão de um dos olhos e o uso de uma das mãos.

Linguagens da Verdade, o seu livro de ensaios agora publicado entre nós, em cuidada tradução de Isabel Lucas, com revisão de Clara Boléo (ed. D. Quixote), é anterior a essa ocorrência: a edição original, Languages of Truth, surgiu em maio de 2021 (com chancela da Random House), incluindo textos publicados entre 2003 e 2020. Seja como for, na obra de Rushdie nada poderá ser desligado do facto de a sua existência ter sido, e continuar a ser, marcada pela circunstância de, em 1989, na sequência da publicação do romance Os Versículos Satânicos, Ruhollah Khomeini, Supremo Líder do Irão, ter apelado à sua morte - entretanto, o governo iraniano negou qualquer envolvimento no ataque de Nova Iorque. Escrito antes desse ataque, o novo romance de Rushdie, Victory City, surgiu em fevereiro, estando a respectiva edição portuguesa agendada para o final do ano.