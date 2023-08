A confirmação de um projeto de cineasta: Leonor Teles. Hoje no importante Festival de Locarno passa em competição a sua primeira longa-metragem de ficção, Baan - Casa, um périplo romântico entre Portugal e a Tailândia. Filme que também é a descoberta de uma atriz em estado natural, Carolina Miragaia, rosto de uma transbordante verdade e uma espécie de reflexo da própria cineasta. Na essência, é isso mesmo: uma personagem-cineasta num jogo de reflexos. Reflexos com marcas pessoais, reflexos com influências de cinema. Baan está do lado da vénia a uma memória de olhares cinematográficos asiáticos. O altar a Wong Kar-wai é o "mood" do empreendimento, mas há toda uma estética decorrente de uma maneira de fazer asiática.

O fascínio thai é então a locomotiva de uma história sobre L, uma jovem arquiteta em Lisboa a contas com a ressaca do fim de uma relação. A partir de momento em que conhece acidentalmente K, uma mulher canadiana de descendência tailandesa, algo muda. Lisboa torna-se uma síntese de tempo e de espaço em que uma esquina na Av. Almirante Reis pode ir dar diretamente a um beco em Banguecoque. Quando K subitamente desaparece, um vazio surge na vida de L - afinal, a nossa casa é um estado de espírito.