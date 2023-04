Lendas da paixão americana

O negócio na América. A base de uma cultura de vida. Andamos a aprender isso com o cinema americano desde há muito, sobretudo a partir de uma tese de Oliver Stone chamada Wall Street (1987). Esta história de como a Nike convenceu Michael Jordan a deixar de lado a Adidas e a Converse para calçar os seus ténis é um exemplo simbólico de uma militância cultural americana com o consumismo capitalista. O filme de Ben Affleck "voa" ao saber tornar absorvente e humano os destinos de uma negociação que envolveram crenças patrióticas e valores de ego. Por detrás de um negócio há um abecedário de subvenções morais e éticas e é aí que pode estar um espetáculo de cinema, entre o fascinante engodo do sonho dos milhões e a questão do que é justo. Trata-se de algo de apenas traduzível na sociedade de consumo americana. Em última instância, o negócio que vemos aqui filmado (por dentro, neste caso) é um "bem" americano, uma espécie de santificada quimera de lucro que se traduz por um inventário de risco e inteligência - e esta história de caução moral americana até ao tutano poderia ser material para Steven Soderbergh, cineasta que nos últimos anos tem refletido sobre esta mesma cultura do dólar.

Se "um par de ténis é apenas um par de ténis até alguém o calçar", esta história é precisamente todo o detalhe da contratação de Michael Jordan pela Nike antes do gigante do basquetebol entrar na NBA. O argumento do estreante Alex Convery é metódico na descrição do momento vivido pela Nike em 1984, cujas vendas de ténis para basquetebol estavam em declínio e o departamento de basquetebol por um fio. Até que surge a oportunidade de contratar Michael Jordan, promessa vinda dos campeonatos universitários. Mas como aliciar um jovem que prefere o estilo dos ténis Adidas? Ou se vê tentado pela oferta milionária da Converse? Alguém na Nike acredita que na inovação está o ganho: porque não criar uma marca em sua função? Air é então também a anatomia do nascimento dos Air Jordan, os ténis com assinatura mais vendidos de sempre para basquetebol... E detalhe importante: a figura de Michael Jordan nunca é filmada de frente, apenas um corpo sem rosto.

Affleck filma sobretudo uma cápsula de tempo da cultura pop americana. E sabe agarrar o espectador com o fascínio dos momentos decisivos de um grande acontecimento, mesmo quando esse acontecimento não seja o historial de vitórias ou afundanços de Jordan, mas sim um golpe de marketing. O marketing como mérito depurado de excelência na guerra empresarial, o instrumento que toca no humano, neste caso no coração da mãe do desportista. O marketing como fonte de interpretação antropológica de uma época, voilá os anos 1980 na América do poder das marcas. E é sempre interessante quando em 2023 o cinema em Hollywood continua a propor biopics de marcas com ideias de cinema, depois de A Rede Social, de David Fincher ou O Fundador, de John Lee Hancock.

A modernidade de um objeto como Air é a sua sofisticação ser, ao mesmo tempo, o relampejo de um outro cinema clássico americano de outros tempos. Just do it...

