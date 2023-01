Labirintos do melodrama

O filme O Colibri, de Francesca Archibugi, a partir de hoje nas salas portuguesas, leva-nos a revisitar algumas memórias italianas. Podemos recuar, por exemplo, a Rocco e os Seus Irmãos (1960), de Luchino Visconti, lembrando a riquíssima tradição do melodrama familiar no interior da produção de Itália. Ou citar alguns títulos, sobretudo das décadas de 60/70, realizados por talentosos "artesãos" como Luigi Comencini e Dino Risi. Enfim, no panorama atual, reconhecemos Nanni Moretti como o mais brilhante herdeiro dessa tradição - o exemplo da sua mais recente longa-metragem, Três Andares (2021), poderá ser esclarecedor.

A referência de Moretti surge também como especialmente sugestiva, já que o reencontramos aqui como ator, tarefa que sempre o seduziu, não apenas em muitos dos seus filmes (incluindo Três Andares), mas também sob a direção de outros realizadores - aconteceu, por exemplo, em Caos Calmo (2008), de Antonello Grimaldi, adaptando um romance de Sandro Veronesi.

Coincidência a reter: o nome de Veronesi reaparece em O Colibri, já que estamos perante uma adaptação de outro dos seus romances (a tradução portuguesa está disponível, com chancela da Quetzal). A personagem central é um médico oftalmologista, Marco Carrera, interpretado pelo talentoso Pierfrancesco Favino - vimo-lo como protagonista de O Traidor (2019), de Marco Bellocchio -, que no seu consultório recebe a inesperada visita de Daniele Carradori, psicanalista que acompanha a sua mulher.

Interpretado por Moretti, Carradori vem avisar Carrera de uma situação de perigo potencial resultante do instável estado emocional da sua mulher. A cena, por certo a mais perturbante de todo o filme, é tanto mais intensa quanto Carrera não sabe como interpretar as informações, inevitavelmente incompletas, que recebe. E também porque Carradori não pode deixar de sentir que está a desafiar as regras deontológicas da sua profissão.

Vamos conhecendo o labirinto de coisas vividas e coisas ocultas, palavras ditas e palavras recalcadas, que balizam o universo familiar de Carrera. E a noção de labirinto está longe de ser exagerada, tanto mais que O Colibri é um filme que arrisca numa estrutura muito fragmentada (creio que derivada da organização do próprio romance) em que passado e presente se apresentam como matrizes "idênticas" de um fluxo de afetos pontuado por muitas formas de paixão e traição.

O filme tem óbvias dificuldades em manter esse fluxo, por vezes prevalecendo uma sensação de "aceleração" dos acontecimentos que tem mais de ostentação formalista do que de genuína atenção à complexidade das relações entre as personagens. E se é verdade que os minutos finais possuem uma inesperada carga dramática, não é menos verdade que a sua preparação narrativa está limitada por uma encenação esquemática do envelhecimento das personagens (a caracterização dos rostos tem mesmo algo de involuntariamente caricatural). Fica a vontade de não perder a ligação criativa com uma tradição genuinamente italiana.

dnot@dn.pt