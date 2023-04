Para traçar um percurso, talvez possamos situar o início da redescoberta recente de Kinuyo Tanaka (1909-1977) num documentário de Mark Cousins, As Mulheres Fazem Cinema (2018), lançado entre nós há um par de anos pela Midas Filmes. Foi nessa caixa de cinco DVD, com mais de um milhar de excertos de filmes realizados por elas, que deparei pela primeira vez com o seu gesto de cineasta, através de um fragmento de A Lua Ascendeu (1955), que Cousins analisa ao mesmo tempo que relembra o espectador do lugar de Tanaka no cinema dos grandes mestres japoneses: era "a Bette Davis do Japão", refere, que passou para trás da câmara depois de adquirir uma enorme experiência e estatuto à frente dela. Os seus seis filmes, realizados entre 1953 e 1962, foram objeto de restauro pelos diferentes estúdios onde trabalhou e regressaram às salas de cinema no último ano, distribuídos em França pela Carlotta Films (depois da passagem pelo Festival Lumière de Lyon) e exibidos na Film Society of Lincoln Center em Nova Iorque, chegando agora ao circuito português pela mão da distribuidora The Stone and The Plot, de Daniel Pereira, e do programador Miguel Patrício, que continuam um precioso trabalho conjunto de divulgação do cinema japonês desconhecido.

Carta de Amor (1953)