King Princess sobre o novo disco: "Escrevi uma carta de amor para mim mesma"

Porquê o nome King Princess?

Bem, não sou bem um rei, mas também não sou bem uma princesa. Sou um bocadinho dos dois e estou ali no meio. Precisava de um nome que simbolizasse como me sentia em palco, que nem é masculino, nem feminino, nem humano, nem fantasma. É apenas um ser e acho que o nome King Princess carrega muito bem esse significado.

Relativamente ao seu disco mais recente Hold on Baby, qual foi a inspiração?

Hold on baby é uma carta para mim mesma, para as pessoas que ouvem aquele álbum. A mensagem é que podemos estar perdidos e está tudo bem se nos sentirmos assim. Ou seja, não faz mal se não estiveres bem. Nós, muitas vezes, não nos permitimos estar perdidos e confusos. Muitas vezes é visto como uma coisa pouco atrativa, mas o mais importante é permitirmo-nos sentir assim por vezes. E eu não estava mesmo bem. Precisava de escrever um disco sobre a minha saúde mental e o facto de estar quase a perder os meus avós. Estava assustada porque o mundo e a indústria musical é muito assustadora. Sentia-me sobrecarregada e, por isso, comecei a escrever um disco que é uma carta de amor para mim mesma e para quem a quer ouvir. A arte é uma ferramenta para expressar os teus sentimentos.

A música Let Us Die é dedicada a Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters. Ele foi sempre uma inspiração para si?

Para esta música, Mark Ronson ligou para Taylor e perguntou se ele podia tocar. Ele foi muito simpático e gracioso. Tocou enquanto eu estava em Nova Iorque e ele em Los Angeles. O que fizemos foi: ele gravava partes da música e mandava-me, enquanto eu estava no meu estúdio. Fazíamos videochamada também. Ele perguntava-me: "o que achas disto?". Eu respondia que estava fantástico. A sua bondade e a forma como ficava entusiasmado quando falava de música foi fantástico. É incrível ele ainda adorar música depois de tantos anos. Esse é também o meu objetivo. E nunca vou esquecer a sua bondade.

Já a apelidou várias vezes como a sua "música de menina crescida". Porquê?

É daquelas canções em que o refrão chegou até mim e escrevi muito rápido. Senti que estava completo de uma só vez. Foi uma grande e poderosa produção. Estou muito orgulhosa desta música.

Para além da digressão, há algum projeto ou disco a caminho?

Sempre. Tenho estado no estúdio desde que terminei a minha digressão pelos Estados Unidos. Não coloco pressão em mim. Quando estiver feito, fica feito. Mas estou sempre a alguma coisa.

Como é o seu processo criativo?

Depende. Muitas vezes começo com um instrumento, outras apenas com a melodia na minha cabeça e outras com a produção. Depende do dia e da música. Gosto é de ter recursos como um instrumento, um computador ou um estúdio para que, se alguma coisa me vier à cabeça, ficar logo ali gravado.

Alguma mensagem para os fãs portugueses?

Adoro-vos e sinto-me muito honrada por estar aqui. Peço desculpa por não ter vindo a Portugal mais cedo. Quero muito voltar para um concerto como cabeça de cartaz porque adoro esta cidade. Têm sido todos maravilhosos e simpáticos. Adorava voltar.