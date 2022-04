"Quando eu cozinhava a partir do livro de receitas de Julia, tinha longas conversas imaginárias com ela. Dava comigo a pensar que talvez ela viesse jantar, embora nunca a tivesse conhecido." As palavras de Nora Ephron, realizadora e argumentista de Julie & Julia (2009), traduzem bem o sentimento de muitas mulheres americanas que nos anos 1960/70 não só ficaram devotas do livro Mastering the Art of French Cooking, de Julia Child (1912-2004), como acompanharam zelosamente o programa de culinária The French Chef, deliciando-se com o charme ímpar da sua apresentação. Nesse filme de Ephron, que entrelaça a história da autora/apresentadora e de uma nova-iorquina (Amy Adams) a atravessar uma crise de realização pessoal, Meryl Streep dá-nos um vislumbre do lado pitoresco desta mulher, e do seu poder de inspiração, décadas depois de ter sido uma presença acarinhada na TV. A mesma presença que agora se testemunha em Julia, a série dramática da HBO Max que aprofunda o olhar sobre a célebre chef e o seu papel numa sociedade sexista.

Com as devidas diferenças, Julia Child está para os americanos assim como Maria de Lourdes Modesto está para o público português. E (re)descobri-la é também regressar a uma certa referência de "comida caseira" em tempos de Uber Eats, como se de repente se reencontrasse a alegria na cozinha. Criada por Daniel Goldfarb (o produtor de A Maravilhosa Sra. Maisel), a série de oito episódios começa em 1961, altura em que Child estaria a saborear o sucesso do seu livro de receitas e a contemplar a possibilidade de transformar a teoria em prática, com a ideia de ter o seu próprio programa de culinária. Do pensamento ao ato, algo precipita a decisão: ela está na casa dos 50 anos, a menopausa chegou e o facto de não ter tido filhos mexe com a sua perceção da vida íntima; por isso demora algum tempo a falar ao marido das mudanças que se operam no seu corpo, escolhendo antes dedicar-se ao "bebé" The French Chef, a série que ficaria no ar durante uma década (1963-1973).