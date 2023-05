Jonás Trueba: "É uma honra ter uma ligação a Rohmer e Woody Allen" 

E de repente, um filme que contraria a tendência das fitas muito longas, contando com o mínimo indispensável: pessoas, sentimentos e ideias que bailam através do câmbio de palavras. O argumento junta dois jovens casais em dois momentos distintos. Têm de Vir Vê-la (uma casa) é um convite que traz na manga um comentário gentil à nossa preguiça moderna, ao mesmo tempo que se oferece ao olhar como um aceno de resistência cinéfila. Isto vindo de um realizador que se define pela "calma e tranquilidade", concebendo aqui uma pequena grande obra que repousa sobre as inquietações humanas e geracionais. De passagem por Lisboa, o espanhol Jonás Trueba (sim, filho do realizador Fernando Trueba) falou ao DN da sua própria inquietação com a vida ao domicílio e do seu amor pelos cineastas da palavra.

Este é um filme que terá sempre o efeito de nos transportar para um certo momento da história mundial. Como é que, do ponto de vista criativo, a pandemia o influenciou?

Teve uma influência muito grande... Enfim, não é um filme que fale da pandemia, mas de um estado de espírito que se apoderou de todos nós - embora, na minha opinião, esse estado de espírito já existisse antes. É uma sensação de estranheza do mundo, que a covid veio reforçar ou tornar mais evidente. Mas acho curioso o que disse, porque de facto será sempre um filme que me vai recordar aquele momento concreto de 2020/2021, e parece-me bem que assim seja. Durante a rodagem tivemos dúvidas em relação a mostrar as máscaras, e para mim era óbvio que o deveríamos fazer, porque elas tinham de estar ali como uma cicatriz feia e simbólica. Gosto aliás de pensar que cada filme, de certa maneira, retrata um momento muito concreto; é isso que se passa também com os meus filmes anteriores. Não me interessa fazer um cinema escravo da realidade, mas sim aberto o suficiente para que a realidade se mostre e o contagie.

Não era uma questão de representação de algo...

Isso. Trata-se do sentimento que estava no ar. Estávamos muito preocupados, fazíamos perguntas, achando que tudo ia mudar... E agora parece ridículo, porque passaram dois anos e já nos esquecemos. O filme mostra também um pouco esta capacidade que temos de esquecer muito rápido: há uma conversa em que se fala desta ideia de mudar o mundo, e imediatamente a seguir as personagens já estão distraídas a jogar ping-pong. Temos sentimentos, emoções, intuições muito fugazes.

Tenéis que Venir a Verla é uma longa-metragem de curta duração, mas os seus planos são "demorados". Sobretudo os do início, que fixam os rostos de cada uma das personagens, enquanto estas ouvem uma música de Chano Domínguez... O tempo é aqui um elemento artesanal, dentro da lógica da pequena produção?

Gosto muito dessa ideia. A minha forma de fazer filmes é bastante artesanal, e isso passa pelo trabalho e registo do tempo. Em relação ao início, com os planos dos rostos... Esses rostos condensam a incerteza: os atores estão desprotegidos, a preparar-se para o filme, e manifestam a sua própria incerteza quanto ao que está para vir (até porque filmámos cronologicamente). Também eles trabalham as personagens de forma artesanal, numa base de confiança mútua, com muito poucos elementos dramáticos. E depois havia a alegria de nos voltarmos a juntar para fazer filmes. Mais uma vez, durante a pandemia a dúvida que mais nos surgiu foi como iríamos continuar a fazer cinema. Sendo uma produção de tão pequena escala, não havia desculpas.

Então, tal como o filme é composto por dois encontros de amigos, também a rodagem foi um pretexto...

...para um reencontro com os meus amigos atores e os meus amigos técnicos. Uma rodagem é sempre uma convivência. E neste caso havia apenas uma sinopse e duas perguntas em mente: é possível fazer um filme com tão pouco? E para levar o espectador ao cinema, isto é o suficiente? Desde logo, o título Têm de Vir Vê-la refere-se a uma casa mas também ao filme, porque ambos significam um encontro... uma refeição de amigos.

O título foi um ponto de partida ou surgiu depois?

Foi o ponto de partida. Os títulos funcionam sempre como um mantra que me ajuda a construir o filme, uma ideia filosófica. E há vários anos que nos vem ocorrendo que fazer um filme é como construir uma pequena casa, um espaço privilegiado onde compartilhamos músicas, amor, conversas, dúvidas, inseguranças... Portanto, o título é a literalidade desta ideia: Têm de Vir Vê-la, a película-casa.

Mas não é para ver no ecrã de casa... Como é que se posiciona perante a crise das salas de cinema? Ainda são condição essencial para os filmes?

Para mim, a sala de cinema continua a ser indispensável. Não tanto pela questão do grande ecrã, mas pela atitude de se sair de casa para ir ver um filme. Digamos que ver um filme no sofá é um gesto muito pouco comprometido. Ao contrário do ato de sair, caminhar, correr para apanhar o metro ou o autocarro, com a intenção de ir ver um filme específico, pelo qual se paga um bilhete: eis um gesto forte de espectador. Mesmo que sejam cada vez menos, é para esses espectadores "românticos" que trabalho. Aqueles que fazem quase uma aposta de fé, porque vão ter com o filme em vez de esperarem que o filme lhes apareça em casa. Penso que o perigo do mundo de hoje é esta vida ao domicílio: tudo se pode fazer a partir de casa. E acho que o que importa é ir ao encontro das coisas.

Vão-se perdendo os hábitos culturais, onde se inclui a sala escura...

Sem dúvida. Nesse sentido, o filme é também uma ironia sobre a preguiça, porque o casal que vai visitar o outro tem preguiça de o fazer.

Há uma luz contemporânea e geracional nos diálogos, mas também uma vibração de referências como Eric Rohmer e Woody Allen. De alguma forma, espelha aqui uma cinefilia resistente?

Espero que sim. Pessoalmente, é uma honra ter uma ligação com Rohmer, Woody Allen e tantos outros cineastas que gostam de filmar pessoas a conversar. Sei que algum deste cinema é mal visto, mas falar faz parte da vida, e a mim sempre me agradaram os cineastas que filmam a palavra, os pensamentos. Para além dos citados, Hong Sang-soo, Jean Eustache e Marcel Pagnol são outros que me ensinaram isso. Tento humildemente dialogar com eles, fazer parte dessa tradição cinematográfica... É bonito isto de alguém os recordar ao ver o meu filme, é algo que me emociona.

A dada altura, uma das personagens diz que "gosta daquela cidade", referindo-se a Madrid. Lembra-nos a paixão de Woody Allen por Nova Iorque. Tem uma relação semelhante com a cidade?

Sim, e sinto-me muito próximo dessa personagem, porque ele gosta das coisas mais feias da cidade (o asfalto, as rotundas), ou seja, encontra a beleza nas suas contradições. Durante a pandemia falava-se muito do regresso à natureza, etc., mas parece-me que a cidade e a vida urbana também são parte da natureza, tal como nós somos. Às vezes esquecemo-nos disso. Há um certo cinismo nos cineastas que hoje só falam da natureza e abominam a cidade: o cinema ele próprio é uma invenção ligada ao ritmo quotidiano da cidade.

