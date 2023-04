João Salaviza e Renée Nader Messora, o regresso feliz a Cannes

Os rumores do anúncio dos candidatos à Palma de Ouro desta próxima edição do Festival de Cannes foram tão insistentes que, na sua precisão, acabaram por matar o efeito surpresa do anúncio ontem da competição oficial. Entre o "clube de repetentes" e os novos "suspeitos do costume" pouco espaço para rasgos, diga-se assim. Parece até haver fugas de informação ou o então o escrutínio do palpite é fácil em função de no reinado do diretor artístico, Thierry Frémaux. Enfim, promovem-se sempre os cineastas "da casa", mas, por outro lado, destes "valores seguros" somos capazes de projetar uma competição forte e uma mão cheia de pré-favoritos ao palmarés.

Do que é mais excitante para o exercício da antecipação é precisamente aquilo que causa maior incógnita, como a presença de Jonathan Glazer, cineasta inglês com estatuto de "singular". O autor de Debaixo da Pele (2013) adapta A Zona de Interesse, romance de Martin Amis com honras de aclamação global. Um olhar "arty" pelo mundo do Holocausto numa história de romance em pleno campo de concentração de Auschwitz e com Sandra Huller (Toni Erdmann) como protagonista. Pode ser, por todas as razões, o acontecimento de Cannes.

Mas é dos clientes habituais que, por cautela, há garantias, em especial num ano forte para os italianos consagrados, de Nanni Moretti a Marco Bellochio, passando por Alice Rohrwacher. No anúncio de Frémaux salta ao ouvido que The Old Oak, do veterano Ken Loach, foi escolhido à última da hora e que é supostamente, mais uma vez, o seu derradeiro filme. Depois, claro, as inevitáveis escolhas de nomes consagrados como Wes Anderson (o bilhete-postal acentuado Asteroid City) Wim Wenders (Perfect Days, filmado no Japão); Todd Haynes (May December, com Natalie Portman e Julianne Moore), Nuri Bilge Ceylan (About Dry Glasses, sobre as questões de acusações de assédio sexual), Hirokadu Kore-eda (Monster, o regressso ao Japão) e Aki Kaurismaki (Fallen Leaves).

Dessa forma, um título como Firebrand, de Karim Ainouz, história de época com Alicia Vikander e Jude Law, é uma boa incógnita. Sabe-se que é um dos primeiros filmes eróticos de financiamento de Hollywood a confiar nas sequências de sexo com coreografia de coordenador de intimidade. O cineasta brasileiro a dar um salto para o cinema em língua inglesa antes de voltar a filmar em português...

De França, boas expectativas para a escolha de Anatomie d'une Chute, de Justine Triet, nome adoptado por Cannes, aqui a filmar um possível crime entre um casal, e para L'Été Dernier, o filme que marca o regresso ao cinema de Catherine Breillat, cineasta "do contra" que estava desaparecida por motivos de saúde.

Portugal- Brasil no Un Certain Regard

Na conferência do anúncio, entre alguma gafes, a mais grave no anúncio do filme luso-brasileiro Crowrã/A Flor do Buriti, mais uma incursão na terra dos índios Krahô do casal João Salaviza e Renée Nader Messora, descritos por Frémaux como "cineastas brasileiros". Seja como for, é a segunda vez que Salaviza vê um filme seu na prestigiada mostra paralela do festival, logo após Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de 2018. "O filme nasce do desejo em pensar a relação dos Krahô com a terra, pensar em como essa relação vai sendo elaborada pela comunidade através dos tempos. As diferentes violências sofridas pelos Krahô nos últimos 100 anos também alavancaram um movimento de cuidado e reivindicação da terra como bem maior, condição primeira para que a comunidade possa viver dignamente e no exercício pleno de sua cultura", revelou a realizadora brasileira num comunicado.

É possível que até maio mais filmes sejam anunciados, esperando-se para a semana presença portuguesa na Semana da Crítica e na Quinzaine, secção que poderá ser ideal para a estreia de novo filme de terror de Gabriel Abrantes...

A seleção

CLUB ZERO , Jessica HAUSNER

THE ZONE OF INTEREST , Jonathan GLAZER

FALLEN LEAVES, Aki KAURISMAKI

LES FILLES D"OLFA, Kaouther BEN HANIA

ASTEROID CITY, Wes ANDERSON

ANATOMIE D"UNE CHUTE, Justine TRIET

MONSTER , Hirokazu Kore-eda

IL SOL DELL" AVVENIRE, Nanni MORETTI

L"ÉTÉ DERNIER, Catherine BREILLAT

ABOUT DRY GRASSES, Nuri Bilge CEYLAN

LA CHIMERA, Alice ROHRWACHER

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT, TRAN Anh Hun

RAPITO, Marco BELLOCCHIO

MAY DECEMBER, Todd HAYNES

JEUNESSE, WANG Bing

THE OLD OAK, Ken LOACH

BANEL E ADAMA , Ramata-Toulaye SY | 1st film

PERFECT DAYS , Wim WENDERS

FIREBRAND, Karim AÏNOUZ