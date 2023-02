João Canijo: "Não faço nada, as atrizes é que fazem tudo! Apenas manipulo"

Está num sofá de um bar de hotel na Postdamer Platz ladeado por Leonor Teles, a sua soul mate e diretora de fotografia, e por Vera Barreto, Nuno Lopes e Rita Blanco, habitués destas odisseias familiares, que desde Ganhar a Vida (2001) são feitas em colaboração explícita com os atores. João Canijo tinha acabado de sair de uma conferência de imprensa algo deserta de jornalistas. Para a maioria dos festivaleiros, o seu nome não é uma referência óbvia, apesar de presenças no Un Certain Regard, em Cannes, e no Festival de Toronto. Agora sim, após este Prémio do Júri - Urso de Prata, faz-se uma justiça em torno de um dos grandes nomes do nosso cinema, alguém que tem feito um trabalho de charneira no docudrama e também numa ficção que convoca as grandes tragédias clássicas para a narrativa cinematográfica - Sangue do Meu Sangue, de 2011, era uma obra-prima que merecia uma aclamação que este Mal Viver já está a ter - sabe-se que, mal foi visto na Berlinale, tem sido requisitado para muitos festivais importantes. Seja como for, o seu filme "duplo", Viver Mal, é também uma obra fundamental. Dir-se-ia que um não vive sem o outro. João Canijo e o seu universo feminino combalido estão a ter a sua hora.

Questão prática: como é que o espectador deve ver este díptico quando chegar às salas em maio?

Os dois filmes devem ser vistos em separado. Se houver uma ordem, então é melhor ver Mal Viver primeiro, para depois ficarem mais aliviadinhos com o Viver Mal, que é um bocadinho mais light. Se as pessoas quiserem, podem ver ambos no mesmo dia...

Podemos pensar que os dois são o mesmo filme?

Não, não é o mesmo filme, mas há uma versão dos dois em um.

Vamos vê-la?

Não sei! Em Portugal não a vão ver, provavelmente apenas em alguns festivais internacionais. Basicamente, são os dois filmes seguidos.

Mas como nasceu a ideia de haver um díptico?

A partir do momento em que se podia filmar os clientes do hotel, rapidamente se percebeu que poderia haver um outro filme. Quando estava a filmar a Leonor Teles, a diretora de fotografia, já sabia exatamente o que era para um filme e o que era para o outro, mas as atrizes não sabiam [pausa]. Por acaso sabiam, souberam na rodagem... não era segredo nenhum, pois sabia-se que havia material que era para uma série de televisão, mas na verdade o que é para televisão ainda são outros planos. Enfim, fizemos planos para o Mal Viver, para o Viver Mal e para a série que aí vem, que será outra coisa - francamente, ainda não sei.

E isto de ter estado aqui no festival com dois filmes o que significa?

A culpa é toda da Ana Luísa Stringberg, da Portugal Film. Mas claro que sabe bem, estou encantado, para lá de surpreendido. E o nosso prémio é estarmos selecionados. Não tenho pejo nenhum em afirmar que o Mal Viver é o meu melhor filme.

"Na prática, a ansiedade impede as pessoas de amar, e a projeção da responsabilidade de amar faz com que o amar se torne numa impossibilidade."

E aqui em Berlim tivemos Spielberg a dizer que não tem o seu filme preferido...

Comigo é fácil, o meu melhor é sempre o último. Quando deixar de ser... desisto!

Há uma noção em Mal Viver que parece querer abordar a disfuncionalidade da família portuguesa, um pouco como quando se diz que as crianças são cruéis, ou seja, uma ideia de crueldade portuguesa.

Isso de as crianças serem cruéis acontece independentemente da vontade das mães. O excesso de boa vontade das mães faz com que as crianças fiquem más. A personagem da Rita Blanco não deu de todo mimo à sua filha, aliás, não fez à filha aquilo que fez à neta. É alguém que devia ter algum excesso de ansiedade que lhe impediu de ser mãe, mas há que perguntar à Rita - ela é que criou a personagem. A sua relação com a velhaca da sobrinha é melhor.

Em Viver Mal há níveis de crueldade feminina que vão causar muita perplexidade. Na sessão aqui em Berlim sentiu-se no público esse espanto, sobretudo num certo momento em que envolve a personagem de mãe de Beatriz Batarda.

As pessoas podem ser más por amor. No caso de Viver Mal, as motivações delas passam pelo August Stringberg [o argumento é inspirado em três peças do sueco]. Por exemplo, a personagem da Beatriz é inspirada na peça Amor de Mãe e não está assim tão longe de uma ideia de possessão. Aquela possessão cega é a ansiedade de se querer projetar na filha.

Mas no seu cinema as personagens estão a ficar mais cruéis?

Não acho isso, neste filme até temos sentimentos humanos e tudo. Os filmes não são assim tão cruéis, são reais.

Gosto desse "e tudo"...

Na prática, a ansiedade impede as pessoas de amar e a projeção da responsabilidade de amar faz com que o amar se torne numa impossibilidade.

Mais uma vez, aqui em Berlim o seu cinema é elogiado pela direção dos atores.

Mas eu não faço nada, elas é que fazem tudo! Sai tudo das atrizes e dos atores. A ideia é obter a verdade e a sinceridade deles, não é a minha. Eu apenas manipulo.

E não há a tentação de fazer uma sessão de instalação numa galeria com os dois filmes um ao lado do outro?

Tenho essa ideia pensada há muito tempo para um outro projeto, o Sangue do Meu Sangue, mas ainda não houve possibilidade. Foi algo que fizemos com a família que esteve 24 horas no décor, na casa...

