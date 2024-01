João Barrento: "O vampirismo literário de Goethe era uma terapia"

Desde bastante cedo, pois Werther é traduzido no começo do século XIX e dá-se uma assimilação da obra por autores portugueses como Garrett, que vai buscar o prólogo do Fausto para as Viagens na Minha Terra. Continuará ao longo do século XX, até em Fernando Pessoa na sua busca de afinidades com Goethe. Há uma receção contínua, se bem que hoje sente-se apenas um interesse relativo, apesar de todas as obras principais estarem disponíveis.