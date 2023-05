Jean Paul Gaultier apresenta Fashion Freak Show em Lisboa e no Porto

Jean Paul Gaultier vai apresentar o Fashion Freak Show no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, de 8 a 12 de novembro e no Super Bock Arena, no Porto, de 16 a 19 de novembro. Portugal é o quinto país a receber este espetáculo.

Neste espetáculo musical vão ser apresentadas "algumas das suas peças mais icónicas de alta-costura, entre outros modelos criados exclusivamente para o espetáculo, num cenário repleto de elementos de multimédia e efeitos visuais", lê-se no comunicado enviado à redações.

Em palco vão ser recriados os momentos mais importantes da vida do designer "desde a infância à ascensão no mundo da alta-costura".

"Este espetáculo é um convite ao sonho, à concretização dos sonhos. Eu tive essa sorte e quis partilhar a minha história, para mostrar que, quem quer que sejamos, as portas estão abertas", afirma Jean Paul Gaultier, citado em comunicado.

O chamado enfant terrible da moda trabalhou com nomes no mundo da música como Madonna e Rihanna. O designer durante o espetáculo vai ainda prestar tributo às suas inspirações: Pedro Almodóvar, Luc Besson, Madonna, Kylie Minogue, Mylène Farmer, Régine Chopinot e Angelin Prejlocaj.

No palco vão estar também bailarinos, atores e acrobatas. A equipa criativa conta com a co-direção de Tonie Marshall e coreografia de Marion Motin.

O preço dos bilhetes varia entre 20 e 90 euros.