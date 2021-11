Não é todos os dias que surgem nos cinemas portugueses obras inéditas longínquas, quer no tempo quer na geografia. O Menino da Ama, de Tomotaka Tasaka, Mulheres de Ginza, de Kôzaburô Yoshimura, e Cada Um na Sua Cova, de Tomu Uchida, são os três títulos japoneses que chegam nesta quinta-feira às salas do City Alvalade, em Lisboa, e do Teatro Campo Alegre, no Porto. Obras do mesmo ano, 1955, do mesmo estúdio, Nikkatsu (aquele que produziu os Roman Porno apresentados pela Leopardo filmes no ano passado), e que não estrearam fora do país de origem. "Retratos do Japão moderno", como se lê no cartaz, que traduzem um prazer de "arqueologia cinematográfica". É assim que Miguel Patrício, licenciado em Filosofia e estudioso do cinema e cultura japonesas, a que tem dedicado trabalho intelectual, se refere à conceção deste ciclo chamado Mestres Japoneses Desconhecidos. Uma iniciativa The Stone and The Plot (a responsável pela edição portuguesa do livro Ozu, de Donald Richie), que proporciona aos espectadores, e aos fãs do cinema japonês em particular, algo muito mais palpável do que, nas palavras de Patrício, "amar fotogramas e sinopses".

O programador quis dar o passo seguinte no circuito comercial da distribuição, aquele que vai para além das reposições, recuperando títulos, autores e cinematografias menos vistas. Apesar de serem do mesmo ano e estúdio, os filmes escolhidos são de uma diversidade espantosa. O espectador pode assistir às sessões pela ordem que quiser, mas "é bom começar pelo filme mais aconchegante, o que questiona menos, sem deixar de ser um grandíssimo filme." Falamos de O Menino da Ama, sobre uma jovem que vem do campo para Tóquio, com o objetivo de saldar uma dívida de gratidão, oferecendo-se para trabalhar como criada numa casa com ensaiados hábitos burgueses. O menino mais novo da família acaba por afeiçoar-se a ela, e para além de lhe confiar um segredo, deleita-se com a imagem projetada da sua terra natal. Estamos perante uma delicada composição doméstica, feita de detalhes narrativos que dão lugar a uma montanha emocional. Um shomin-geki ("filme de gente comum"), sim, mas com uma ambição maior. "Em O Menino da Ama, o campo tem quase uma dimensão mística, associada ao fascínio pela figura da criança, que por si só carrega uma história antropológica muito complexa. No Japão antigo as crianças até aos 7 anos eram consideradas divindades, e isso implicava coisas muito estranhas como poderem ser mortas pela aldeia - porque também eram vistas como humanos incompletos, e nessa condição, seriam espíritos a regressar ao seu mundo natural... Há um momento do filme que faz lembrar esta ideia ancestral, no terceiro ato, quando o menino vai à procura da ama e, ao vê-lo atravessar a neve em esforço, somos levados a acreditar que algo de trágico vai acontecer."