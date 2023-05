James Mangold: "É maravilhoso estar de volta a Cannes!"

Não tem propriamente recordações felizes do Festival de Cannes?

Pois não, graças a Harvey Weinstein! Foi em 1997 quando houve um visionamento especial de Cop Land.

Mas o filme não estava pronto, dizia a Miramax, e a imprensa só viu uns excertos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sabe que mais? O filme estava pronto, o Harvey é que me estava a lixar. Devido aos cortes perdi o direito a estar na competição. Eles na Miramax não gostaram das avaliações na América dos visionamentos de teste e queriam outra versão. Fizemos até uma outra versão com novas filmagens e, mesmo assim, os testes não deram bons resultados. Mas agora é maravilhoso estar de volta a Cannes com este trabalho feito com amor, mesmo apesar desse velho trauma.

Com Indiana Jones e o Marcador do Destino é como que um final feliz...

Sim, foi lindo estar no Palais e ver o Harrison Ford a ser homenageado.

Numa indústria obcecada com a juventude há algo de ousado em querer fazer um filme com um homem de 80 anos como herói?

Não me vejo como um cineasta ousado, para mim isto foi uma oportunidade. Prefiro fazer um filme com um idoso numa crise de idade do que mais outro com um rapaz musculado e insuflado. Estou a marimbar-me para o que a indústria quer! Até por isso tenha querido mesmo fazer este filme. Não o encarei como uma encomenda - não sou a indústria. Mal sinta que estou a fazer algo que não tenha controlo ou que tenha de ouvir outras vozes, saio! O que se passa é que quando filmo quero divertir-me, já sofri no passado com Wolverine. Não estou a ser arrogante.

Mas sentiu pressão por suceder a Steven Spielberg nesta série de filmes?

Foi um desafio, sim! Claro que me fez hesitar e não aceitei por ser um franchise. Aceitei porque não me ofereceram apenas um trabalho. Aceitei porque me senti desejado. Quando falei com o Steven Spielberg e o Harrison Ford disse que havia coisas que não gostava e pedi-lhes um ano para mudar coisas no argumento, a maior das quais reconhecer a idade avançada do herói. Enfim, seria fatal se tivesse entrado neste projeto apenas como funcionário.