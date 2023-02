James Bond. Livros serão reeditados sem conteúdo racista

O ator Daniel Craig no papel do agente secreto britânico, James Bond

The Telegraph

A partir de abril serão relançados os livros de James Bond, escritos por Ian Fleming, com um novo um aviso de que a obra foi escrita numa "época em que termos e atitudes que poderiam ser considerados ofensivos pelos leitores modernos eram comuns" e de que a edição passou a incluir "várias atualizações, mantendo-se o mais próximo possível do texto original e do período em que ele se passa".

A principal mudança, noticia o o jornal The Telegraph, refere-se ao termo que o escritor usava para mencionar pessoas negras, palavra essa que foi removida e substituída por outra.

Mas as mexidas não se ficam por aqui. Por exemplo, as insinuações feitas ao sotaque de personagens negras foram totalmente removidas.

Algumas destas mudanças refletem as revisões que o próprio Ian Fleming fez ao texto do livro Vive e Deixa Morrer antes de morrer, em 1964.

Segundo declarações de um porta-voz da editora ao The Telegraph, "Nós, na Ian Fleming Publications, revimos o texto dos livros originais de Bond e decidimos que a nossa melhor opção era seguir o exemplo de Ian. Seguimos as mudanças de Vive e Deixa Morrer que ele mesmo autorizou".