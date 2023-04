J-Hope, membro grupo coreano BTS, começa o serviço militar obrigatório

A estrela do grupo BTS J-Hope começou o seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul esta terça-feira, informou a imprensa local, e é segundo membro da popular banda de K-pop a juntar-se ao exército.

제이홉 사랑해 pic.twitter.com/vEJ6hGehnQ - 방탄소년단 (@BTS_twt) April 18, 2023

A banda tornou-se um fenómeno global, esgotando estádios e sendo nomeada várias vezes para os Grammys.

Na Coreia do Sul, todos os homens tem de cumprir serviço militar obrigatório de pelo menos 18 meses.

Após anos de debate sobre se o grupo merecia uma isenção, a banda anunciou uma pausa e Jin, o membro mais velho, começou o seu serviço militar em dezembro.

J-Hope, cujo nome verdadeiro é Jung Hoseok, deve começar cinco semanas de treino básico na província de Gangwon esta terça-feira, informou a agência de notícias local Yonhap.

O artista de 29 anos publicou fotos com um corte de cabelo ao estilo militar no Instagram e na rede social sul-coreana Weverse na segunda-feira. "Eu amo-vos, ARMY (nome das fãs). Vou e volto são e salvo", escreveu.

A agência do grupo, HYBE, confirmou em abril que J-Hope iniciaria o seu serviço, mas não forneceu detalhes para evitar problemas com a aglomeração de fãs no campo de treino.