A conversa começa com um esclarecimento: "é de Portugal? Adorei os filmes de Tiago Guedes, A Herdade e Restos do Vento". Isabelle Huppert confessa que também não esqueceu o prazer de trabalhar com Tiago Rodrigues, precisamente o argumentista do segundo título e o homem que a dirigiu no clássico teatral O Cerejal. "O Tiago ainda um dia vai dirigir cinema", atira. Mas num jardim de um hotel de luxo de Marraquexe, a imperturbável atriz está a promover A Sindicalista, um dos seus grandes papéis dos últimos tempos.

Nesta obra de Jean-Paul Salomé, interpreta Maureen Kearney, sindicalista francesa que expôs um escândalo de uma empresa multinacional de energia nuclear. Apesar deste caso verídico estar um pouco esquecido, esta história narra a inacreditável forma como foi agredida em sua casa e, depois, perseguida pela lei como suspeita de ter inventado essa mesma agressão.