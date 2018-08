Os atores Winona Ryder e Keanu Reeve podem ter casado legalmente perante milhões de espetadores no mundo inteiro, durante o filme Drácula (1992). A cerimónia foi realizada por um padre verdadeiro e... até ao fim, segundo Ryder.

O realizador do filme baseado na obra de Bram Stoker, Francis Ford Coppola, não ficou satisfeito com a primeira versão da cena do casamento. Optou então por pedir aos atores que participassem numa cerimónia grega ortodoxa real numa igreja em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Foi bastante autêntico e bonito, porque nós fizemos a cerimónia e tivemos mesmo um padre", disse Coppola, citado pelo The Guardian.

"Nós casámos realmente no Drácula. Eu acho que estamos casados na vida real. Para a cena, o Francis [Ford Coppola] usou um padre real e filmámos a cerimónia completa", confessou Winona Ryder numa entrevista ao canal Weekly.

"Quando ficámos a sós, percebemos que o Keanu e a Winona estavam mesmo casados como resultado desta cena e desta cerimónia", admitiu o realizador de Drácula.

Durante o filme da década de 1990, Elisabetha Mina (Winona Ryder) e Jonathan Harker (Keanu Reeves) são abençoados por um padre com uma coroa de rosas brancas. A cena está intercalada com a morte de outra personagem, que se está a transformar em vampiro.

Winona Ryder e Keanu Reeves contracenam no filme Destination Wedding, que tem estreia marcada para esta semana nos Estados Unidos. Tinham ainda aparecido juntos no grande ecrã em O Homem Duplo (2016).