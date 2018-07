Em tempos não muito remotos, as mais variadas entidades do nosso espaço mediático, a começar pelos canais de televisão, davam o devido destaque às galas anuais do American Film Institute (AFI), homenageando os melhores de Hollywood. O paradigma mudou: por vezes, temos mesmo a sensação de que há quem pense (ou queira fazer acreditar) que, além dos super-heróis da Marvel e dos desenhos animados da Disney, nada de mais acontece no cinema americano...