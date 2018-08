A música não o será certamente mas, dentro desta, a voz é uma coisa sobrevalorizada. Pode não ser uma opinião popular e é legítimo que se discorde de - ou se estranhe a - falta de poesia dita. No entanto, é no mundo da música instrumental que muitas vezes surgem as situações mais inovadoras e menos respeitadoras dos cânones musicais. Assim, e esta será a tendência nos próximos dias, a primeira sugestão de música sem voz vem de Belfast, Irlanda do Norte.

Foi em 2009 que os And So I Watch You From Afar, um nome que segue a tendência das identificações fraseadas de bandas que olvidam propositadamente a voz, lançaram o seu primeiro e homónimo disco. Desse mesmo álbum esta "The Voiceless" (sem voz, numa tradução bastante rápida) tem de ser destacada, não só porque o nome do tema apresenta bem o que serão estes próximos dias de música no DN mas, principalmente, porque é um tema brilhante.

Alicerçado na sua maioria, e durante mais de seis minutos, na mesma ideia melódica, que apenas muda uma vez em toda a música, "The Voiceless" tem beleza e, acima de tudo, dinâmica e um crescendo bastante bem construído pela secção rítmica da banda norte-irlandesa.

No vídeo que se segue, mais do que apresentar um videoclipe, é sem dúvida mais interessante mostrar uma versão live, em que é possível ver uma das coisas que mais interessa, que é o interesse dos membros na música que estão a fazer, como a fazem, e o gosto em fazê-la. Sim, são mais de seis minutos, mas são bons. Sim, são mais de seis minutos, mas deverá ser uma das mais curtas dos próximos dias... O bom é que durante todo esse tempo, tudo é de aproveitar.