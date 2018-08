Uma música por dia. Que bem soa o desnorte dos GNR

Chamam-lhe o Woodstock Português, ou não fossem quase 50 os anos de história que o festival em Vilar de Mouros carrega. Como não podia deixar ser, no cartaz do festival, a decorrer este fim de semana, não faltam nomes internacionais, mas olhando para a ementa e mesmo como todo o patriotismo colocado de parte, não é difícil antever que um dos melhores concertos da edição chegará com os cumprimentos de Rui Reininho, Toli César Machado e Jorge Romão, o Grupo Novo Rock.

Em 1992 já os GNR conseguiam o que poucas bandas nacionais alguma vez conseguirão - esgotar um estádio, no caso o de Alvalade, em nome próprio, como cabeças de cartaz. Por lá, duas semanas antes, tinha passado Michael Jackson e, a 10 de Outubro, 40 mil apareceram para ver Reininho e companhia. A RTP filmou as duas horas em que os GNR tocaram o famoso Rock in Rio Douro e que o Diário de Notícias descreveu, no dia seguinte, como uma "Apoteose em Alvalade".

Mas mesmo com palco e plateia dignas de Michael Jackson, no final os GNR não tiveram direito a tratamento vip. "Fomos para um hotel foleiro no Estoril, ao pé do Casino. Não fomos para o Sheraton. E fomos ao Johnny Guitar", contou Rui Reininho à Blitz. Desde então, nunca mais se lançaram sozinhos a uma plateia tão grande, mas nunca desafinaram.

Ainda em 2015 lançaram Caixa Negra. Entre os originais, um remake de uma antiga música, Desnorteado. Nem só o sangue e pronúncia é do Norte. A música também está como o vinho do Porto