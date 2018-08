Correr para o aeroporto. Atravessar em sofrimento a zona de duty free e as salas de embarque. Um lugar à janela, mas a inquietação constante. Adormecer, sonhar com a solidão de um quarto de hotel e uma paragem cardíaca. Acordar, foi só um pesadelo. Mas depois vem a despressurização da cabina - e caem as máscaras de oxigénio. A tua cadeira solta-se, vais a descer nela em queda livre. Atravessas as nuvens. Tens outra paragem cardíaca. Voltas outra vez às nuvens.

Esta pode ser uma descrição do videoclip de Let It Happen, o grande hit de verão que os Tame Impala trouxeram ao mundo há três anos. O filme - é um filme - ficou pronto a 15 de agosto de 2015 e é uma estranha ode à má disposição. Mistura alucinações com um colapso médico e ainda lhe acrescenta uma crise nervosa. Isso não impediu, no entanto, que a melodia se tenha tornado um sucesso absoluto. Da Rolling Stone à Pitchfork, da Pin à Paste, todas as revistas de música a puseram na lista das melhores do ano.

Foi um dos maiores sucessos da banda australiana de pop psicadélico - a juntar a uma lista que tem de incluir Feels Like We only Go Backwards e The Less I Know The Better . Há três anos, no entanto, o impacto foi avassalador. Nas pistas de dança dos quatro cantos do mundo dançou-se Tame Impala durante um verão inteirinho.