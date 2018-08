Hymn to the Immortal Wind é um disco de 2009 dos japoneses Mono. No terceiro dia do nosso pequeno passeio instrumental pelo globo, achei por bem, violando um pouco (mentira, totalmente) as regras de uma música por dia. Opto por partilhar aqui todo o álbum, que passa os 60 minutos em sete temas. Portanto, sim, as músicas são grandes, mas é aqui que a beleza toma conta da situação.

Mais uma vez tentando fugir de rótulos e admitindo ausência de especialização, recomendo este álbum porque é uma hora de arte que nos tira os pés do chão e o pescoço dos ombros. Banda sonora, ruído de fundo ou a única coisa numa sala escura, não interessa, é música para flutuar e funciona sempre, sempre, sempre.

A música? Bem, é como se fosse música clássica contemporânea feita com instrumentos rock e misturando as duas influências. Juntam-se os ecos, as repetições, o dom para a dinâmica que estes japoneses têm e está feito um dos melhores discos (para mim, claro está) do chamado post rock, o tal rótulo do qual tentámos fugir no último dia, mas que existe e, assim, ajuda a transmitir ideia.

Ao fim ao cabo, Hymn to the Immortal Wind é emocionante, surpreendente, deixa-nos nas pontas dos pés antes de voarmos e vai-nos fazendo aterrar muito ao de leve na paisagem que cada um escolher, para depois nos voltar a arrebatar para algo que não sabemos o que é, mas que é belo e intenso. E parece que nada o foi assim tanto antes do disco. E depois? Bem, depois o mundo é diferente, garanto.