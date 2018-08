Liam Neeson vestiu-lhe a pele, Neil Jordan realizou as aventuras e em 1996 a vida de Michael Collins deu mesmo filme. De funcionário nos correios em Londres a preso político na sua Irlanda, Collins cresceu até se tornar numa das figuras mais marcantes da luta pela independência irlandesa no início do século XX.

Deixando o alerta para o spoiler, seria como presidente do Governo Provisório e em plena Guerra Civil irlandesa que Collins seria morto, alvejado duas vezes na cabeça, a 22 de agosto de 1922 quando viajava para Cork, a sua terra natal.

A luta pela independência irlandesa haveria de durar mais um bom par de décadas, haveria de conhecer heróis, mártires e centenas de vítimas de quem a história não guardou o nome. Outros tiveram direito a música. A homenagem a Collins chegou numa balada bem ao jeito das canções tradicionais irlandesas, e houve quem tivesse a sua história cantada por músicos bem mais roqueiros.

Como os Seis de Birmingham - condenados em 1975 a prisão perpétua por um ataque a bomba em Birmingham e libertados em 91 com direito a indemnizações do estado inglês. Três anos antes, já os Pogues lhes tinham dedicado Streets of Sorrow, em direto na televisão pública britânica com direito a corte na emissão e tudo.