As festas de despedida nem sempre são anunciadas como tal e naquela noite de 26 de Agosto de 1970 todos estavam ao engano. Em Greenwich, no centro de Nova Iorque, a festa tinha sido convocada para a inauguração do estúdio de gravação de Jimi Hendrix, o Electric Lady Land. Ninguém sabia que nessa noite, o melhor guitarrista de sempre também se estava a despedir.

Entre os convidados, uma poeta então desconhecida, Patti Smith. "Contou-me a visão que tinha para o espaço. Sonhava com músicos incríveis, vindos de todo o Mundo, a tocar em círculo, indiferentes a tom ou tempo até encontrarem uma linguagem comum. Eventualmente haveriam de chegar a uma linguagem abstrata, universal, a linguagem da paz", escreveu nas suas memórias, Apenas Miúdos.

A lenda diz que entre os convidados se instalou uma guerra de comida, que o anfitrião, já de si pouco dado a eventos públicos, se irritou e que acabou por abandonar o espaço antes do previsto. E nem nesse momento alguém imaginou que Hendrix, acabado de investir mais de um milhão no estúdio, nunca mais o visitaria. A 18 de Setembro, no seu apartamento em Londres, morreria com apenas 27 anos.

Desde então, pelo estúdio gravaram Rolling Stones, Led Zeppelin, David Bowie e os mais recentes Beck ou Daft Punk. Mas de Hendrix poucas são as canções que lá nasceram. Um dos raros casos foi editado em 2010, Valleys of Neptune, depois de uma contenda pelos seus direitos de autor se ter arrastado por décadas.

Longe de ser um dos momentos mais gloriosos de Hendrix, a verdade é que não foi a pior das despedidas.