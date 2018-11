"Toy Story 4" já tem novo trailer e um vídeo de reação

Toy Story regressa com nova aventura em 2017

Um dos mais populares franchises da Pixar já tem trailer de apresentação. O Toy Story 4 chega às salas de cinema no verão de 2019, mas já vai apresentando as suas novas personagens. Na segunda-feira conhecemos Forky -- que fez imediato sucesso no Twitter -- e esta terça-feira, fomos apresentados a Ducky e Bunny.

Em menos de um minuto e meio, os brinquedos de Andy aparecem alinhados num ambiente idílico. Pelo meio, aparece Forky que perturba todo o grupo. E grita: "Não pertenço aqui!"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Forky conquistou as redes sociais em menos de 24 horas. A nova personagem recusa-se a ser um brinquedo (à semelhança de Buzz Lightyear no primeiro filme) e na verdade tem havido algum debate nas redes sociais se Forky é um garfo ou um hídrido de colher e garfo.

Entretanto, a Pixar também respondeu ao seu próprio trailer com um vídeo de reação. As novas personagens -- Ducky e Bunny -- divertem-se a fazer pouco da icónica frase de Buzz Lightyear "Para o infinito e mais além", transforma-se para o duo em "Para o infinito e a tua mãe".

O filme vai estrear-se a 21 de junho de 2019. A Pixar revelou que a quarta parte de Toy Story se vai centrar em Woody. Que soube que o seu papel era tomar conta das crianças quer fosse Andy ou Bonnie. Mas quando Bonnie (a atual dona dos brinquedos de Andy) junta à coleção o relutante brinquedo Forky, começa uma road trip emocionante que junta novos e velhos amigos e que mostra a Woody quão grande o mundo pode ser para um brinquedo.