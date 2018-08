Touradas: mais de 5 mil adesões num mês a cartão de fidelização

Cartão Aficionado estreia-se amanhã no Campo Pequeno

Um mês, mais de 5 mil adesões. É o saldo do lançamento do Cartão Aficionado, iniciativa conjunta da Prótoiro e de empresários tauromáquicos que se estreou a 19 de julho no Campo Pequeno.

Os números do cartão, gratuito e que, "entre outras vantagens, garante a compra de ingressos para corridas com 10% de desconto, acesso a bilheteiras e praças por vias exclusivas, acesso a atividades exclusivas e descontos nos vários parceiros associados", são vistos pela Federação Portuguesa de Tauromaquia como "uma demonstração inequívoca da vitalidade e modernização da tauromaquia".

Entre as praças aderentes ao Cartão Aficionado contam-se Campo Pequeno, Vila Franca de Xira, Figueira da Foz, Cartaxo, Azambuja, Albufeira, Beja, Nazaré, Chamusca, Sobral de Monte Agraço, Estremoz, Reguengos de Monsaraz, Alcácer do Sal, Salvaterra de Magos, Caldas da Rainha e Moita.