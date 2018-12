Thom Yorke atua a solo no NOS Alive

Thom Yorke com os Radiohead em 2016 no NOS Alive

Depois de passar várias vezes por Portugal como vocalista dos Radiohead, Thom Yorke estreia-se a solo no país a 13 de julho no festival NOS Alive. Segundo o comunicado da promotora Everything Is New, o músico atravessará a sua discografia a solo, The Eraser e Tomorrow"s Modern Boxes, assim como AMOK, do projeto Atom"s For Peace.

Acompanhado pelo produtor Nigel Godrich e o artista visual Tarik Barri, Yorke sobe ao palco Sagres e junta-se assim aos já confirmados para a 13.ª edição do NOS Alive The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os bilhetes para o NOS Alive já estão à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe para três dias).