The River, uma corrente do Cazaquistão vence o LEFFEST

Os filmes mais mediáticos ficaram de fora do palmarés do LEFFEST. The River, de Emir Baigazin foi o grande vencedor de um festival que termina apenas no domingo. O novo filme do cineasta do Cazaquistão foi a escolha prioritária do júri que ignorou títulos com maior dimensão de circuito de festival de prestígio e indústria, como por exemplo Transit, de Christian Petzold e o americano Vox Lux, de Brady Corbet.

The River faz parte de uma trilogia temática do realizador e narra a história de um adolescente que se encarrega da educação dos seus irmãos mais novos.

Por outro lado, o Grande Prémio do Júri foi atribuído em ex aequo a John McEnroe: In The Realm of Perfection, de Julien Faraut e Sedução da Carne, de Júlio Bressane. O palmarés completa-se com o brilhante Ray e Liz, de Richard Billingham, produção do Reino Unido que arrecadou o prémio especial do júri (rezemos que esta distinção faça mexer algum distribuidor nacional).

Os filmes premiados terão repetição no domingo nos cinemas Monumental e no Nimas, em Lisboa.

Até ao final do certame, o público de Lisboa terá ainda muito para ver e debater - o simpósio Neoliberalismo: A Semente do Populismo e dos Novos Fascismos? promete continuação de casa cheias. Destaque para a primeira passagem nos cinemas portugueses de Roma, de Alfonso Cuáron, o maior favorito para os Óscares do próximo. Esta obra-prima que em dezembro será emitida através da Netflix passa no domingo no Olga Cadaval, em Sintra. Por sua vez, em Lisboa, o Monumental, às 17h30 recebe a segunda passagem no festival de Doubles Vies, o novo Olivier Assayas, com Binoche.

Beautiful Boy, de Felix Van Groeningen, outros dos filmes apontados à temporada dos Óscares, é também uma das apostas fortes deste domingo, com sessão às 21h30, nas Amoreiras. Uma despedida em beleza de um festival que encanta fãs de Lynch e não perde o pé na descoberta.