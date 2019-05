"The Long Night". O que já se sabe da prequela de "A Guerra dos Tronos"

Com a oitava - e última - temporada de A Guerra dos Tronos (GoT) a terminar, os fãs da saga criada por George R. R. Martin podem ficar descansados que já existem ideias de guião para a prequela da série - pelo menos cinco ideias, de acordo com a Time e a Harper's Bazaar. Ainda não há data para a estreia, mas o HBO já revelou que as gravações irão começar ainda durante o verão de 2019.

O autor de ASong of Ice and Fire (As Crónicas de Gelo e Fogo), em que a série se inspirou, escreveu no seu blogue que existem pelo menos cinco novas versões - uma delas é a prequela, ou seja, a história situa-se antes da era que nos foi dada a conhecer ao longo de oito temporadas. Se o inverno chegou na última temporada, o novo enredo centra-se na anterior era gelada da ficção.

Uma das cinco versões anunciadas terá entretanto sido abandonada, passando a haver quatro - segundo a Entertainment Weekly -, uma vez que aquela que tinha sido escrita por Bryan Cogman, um dos mais profícuos escritores de GoT, e pelo próprio Martin, não irá avançar.

George R. R. Martin já tinha avisado, em 2017, e também no seu blogue, que qualquer novo guião se iria centrar num tempo situado antes dos eventos narrados em A Guerra dos Tronos. A nova história poderá nem sequer ter como cenário Westeros e não deve ter nenhuma das atuais personagens.

Nova série não terá dragões nem tronos de ferro

"É diferente. É definitivamente muito diferente. Passa-se numa era totalmente diferente de Westeros. Sem dragões, sem trono de ferro, sem Porto Real. Será interessante ver o que os fãs vão dizer", disse Martin, que acrescentou: "[Na prequela] poderão encontrar uma ou duas frases de As Crónicas do Gelo e do Fogo". "Não vão encontrar mais de 12 páginas", confirmou Martin.

A HBO agarrou, para já, numa dessas cinco ideias (ou quatro) e a prequela, ainda sem nome, resulta de uma história criada em conjunto por Martin e Jane Goldman. Apesar do canal não ter divulgado um nome para a nova série, o autor já sugeriu um, que pode dizer muito sobre aquilo que podemos esperar do novo enredo: The Long Night - é esta a sugestão de Martin, numa clara referência ao inverno de A Guerra dos Tronos.

The Long Night refere-se a um período de tempo na história de Westeros, milhares de anos antes de tudo o que acontece durante as oito temporadas que já se conhecem, e que diz respeito à Era dos Heróis. O inverno e a escuridão duraram uma geração inteira. (The Long Night também foi o nome do último episódio transmitido de A Guerra dos Tronos - o episódio 3 da oitava temporada - que mostrou a batalha entre os vivos e os mortos).

O que é que acontece durante o longo inverno?

Os White Walkers entram em Westeros pelo norte e os humanos são empurrados para o sul e acabaram por se tornar aliados dos Filhos da Floresta para assim puderem lutar contra o Exército dos Mortos Vivos. Os primeiros membros da Night's Watch instigaram as guerras durante Batalha pela Alvorada. Bran, o Construtor, um ancestral dos Stark, para proteger os humanos, criou a Muralha com técnicas de magia e usando o gelo. Durante séculos os humanos ficaram protegidos, até que...

Quem leu os livros de Martin pode até julgar que sabe como tudo começou - e tentar prever aquilo que a prequela irá mostrar - mas a HBO já avisou que a verdadeira história de Westeros "não é a história que achamos que sabemos".

Quem faz parte do elenco da prequela?

Grande parte, senão mesmo a totalidade, do elenco de A Guerra dos Tronos não irá fazer parte da prequela e será SJ Clarkson a realizar a nova série - esteve à frente de séries como Orange Is the New Black, Jessica Jones e Dexter.

Naomi Watts é uma das grandes estrelas que já estão confirmadas no novo elenco - a sua personagem será a de uma aristocrata que esconde muitos segredos - os fãs apostam que ela irá encarnar uma ancestral dos Lannister. O ator Josh Whitehouse irá interpretar um membro da Casa Stark, sendo provável que encarne Bran, o Construtor.

As atrizes Naomi Ackie, Sheila Atim, Georgie Henley, Denise Gough também já estão confirmadas - embora ainda sem personagens divulgadas pelo HBO, o mesmo acontece com os atores Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp, Toby Regbo, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe e John Heffernan, que farão igualmente parte da prequela, mas que ainda se desconhece o papel que irão interpretar.

A história de A Guerra dos Tronos acaba?

As histórias de Daenerys Targaryen e de Jon Snow terminam mesmo no sexto episódio da oitava temporada - no entanto a partir do momento em que o próprio autor diz que a história de Westeros não é aquela que todos julgam conhecer, tudo pode acontecer. Certo é que iremos saber mais pormenores sobre o passado ou até conhecer os ancestrais dos dois personagens.

O enredo de A Longa Noite - segundo a obra de Martin - conta como os White Walkers invadem o mundo imaginado pelo escritor e de como um herói humano aparece para os deter. Mas isto é o que contam os livros... e a história verdadeira, afinal, é outra, como tem sido dito.