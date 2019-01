Tarantino, Almodóvar e Scorsese - o ano novo vai ser deles

O que podemos esperar de 2019 em matéria de exaltações cinéfilas? Tudo e mais alguma coisa. Será um ano com muitas sequelas, ideias gastas mas também domínio do "streaming" e do regresso de muitos "autores" que raramente desiludem.

Filme mais esperado do ano? Ora, precisamente um título Netflix, The Irishman, o projeto de Martin Scorsese sobre a máfia irlandesa e que tem Al Pacino, Joe Pesci e Bob De Niro nos principais papéis. Rezamos a todos os santinhos que a Netflix nos permita vê-lo também nas salas, tal como aconteceu com essa coisa linda que é Roma, de Alfonso Cuáron.

Mas 2019 será também o ano desse petardo racial disfarçado de filme de terror, Nós, de Jordan Peele, o sucessor de Foge.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depositamos também grandes esperanças em Dumbo, a versão Disney em imagem real do clássico de animação. Um elefante digital sob as ordens de Tim Burton, cineasta que há muito nos deve uma obra-prima.

O calendário atira-nos para o final da primavera o novo de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, com o super-elenco composto por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. A Hollywood dos anos 1970 filmada com nostalgia pelo mais talentoso cultor pop da sua geração. Será que 25 anos depois de Pulp Fiction, Tarantino quer inovar de novo? Parece que sim...

Todd Philips propõe Joker, um filme que foge do circuito DC Comics apenas para se concentrar no maior vilão de Batman, o Joker, aqui interpretado por Joaquin Phoenix. Vamos acreditar que é uma pequena revolução na fórmula dos filmes de super-heróis.

A ciumeira em 2019 pode ser um caso sério. A primeira consequência chega em dezembro e cheira a Óscares 2020. Chama-se 1917 e é o filme de Primeira Guerra Mundial de Sam Mendes, a resposta a Dunkirk, do compatriota Chris Nolan. Sabe-se apenas que é protagonizado por George MacKay, ator que deslumbrava em Orgulho, de Matthew Warchus.

Greta Gerwig, depois do sucesso de Lady Bird, também regressa em dezembro com a sua versão de Mulherzinhas. O filme promete mundos e fundos e tem Timothée Chalamet e Saiorse Ronan como grandes atrações. Mas o maior "hype" para a chamada "awards season" de 2020 será o novo de Ang Lee, Gemini Man, sobre um homem que descobre um clone de si próprio. Esse homem é Will Smith, que também é o génio de Alladin, na nova versão de carne e osso deste clássico da Disney.

Knives Out, de Rian Johnson, retoma a fórmula do thriller clássico onde se tenta perceber quem é o assassino. Daniel Craig, Anna de Armas ou Michael Shannon são alguns dos suspeitos.

Em Portugal, o novo Star Wars deverá fazer menos receita que O Rei Leão, versão não animada do clássico da Disney. É um "problema" português, mas talvez se compreenda: a saga Star Wars foi prejudicada com os miseráveis "spin-offs" que a Disney pôs ao barulho, mas J.J. Abrams é o realizador responsável por este Episódio XIX, o último desta derradeira (?) trilogia. E J.J. é sempre garantia de qualidade.

No que toca a europeus, haverá três pesos-pesados com filmes novos. Nanni Moretti deverá ir a Cannes com o seu Tre Piani, o sucesso do belíssimo Minha Mãe, mas Cannes poderá ser a casa de Pedro Almodóvar e o seu Dolor y Gloria, com Banderas e Pe Cruz. Resta apenas saber qual o grande festival que fica com o novo de Roy Anderson, About Endlessness, um conto sobre a beleza do trivial.