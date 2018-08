Stevie Wonder, Jennifer Hudson e Faith Hill no funeral de Aretha Franklin

O funeral de Aretha Franklin realiza-se no próximo dia 31, sexta-feira, na sua cidade natal, Detroit, e será marcado pelas interpretações de várias estrelas da música. Stevie Wonder, Jennifer Hudson e Faith Hill são alguns dos artistas que vão cantar no Greater Grace Temple, igreja onde irão decorrer as cerimónias fúnebres.

Gwendolyn Quinn, publicista de longa data de Aretha Franklin, informou que a homenagem à "rainha da soul" vai contar ainda com as interpretações de Chaka Khan, Ron Isley, Fantasia, Yolanda Adams e Jennifer Holliday. O filho da cantora norte-americana, Edward Franklin também se vai ouvir na igreja de Detroit, acompanhado pela Orquestra e coro Aretha Franklin.

A homenagem a Aretha Franklin, que morreu no passado dia 16, vítima de um cancro no pâncreas, aos 76 anos, está reservada à família e aos amigos da cantora. Mas antes, durante três dias, os fãs vão poder despedir-se da intérprete de "Respect" no Museu Charles H. Wright, dedicado à história afro-americana em Detroit, e na Igreja Batista New Bethel, onde Aretha Franklin cantou no coro quando era adolescente.

Na cerimónia de homenagem à cantora norte-americana são esperadas várias personalidades, entre as quais o antigo presidente dos EUA, Barack Obama.

A diva da 'soul' será sepultada no cemitério de Woodlawn, em Detroit, junto do pai, o reverendo C.L. Franklin, das irmãs Carolyn e Erma, do irmão Cecil e do sobrinho Thomas Garrett.