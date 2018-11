Smashing Pumpkins vêm ao Nos Alive

The Cure são a primeira banda confirmada no Nos Alive 2019

Os Smashing Pumpkins vão subir ao palco principal do Nos Alive no dia 13 de julho, o último dia do festival em 2019.

A banda de Chicago traz ao Passeio Marítimo de Algés o novo álbum, Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun, lançado este mês, que é o primeiro trabalho de estúdio do grupo em 18 anos que reúne os membros fundadores Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e o guitarrista de longa data Jeff Schroeder.

Formados em 1988, The Smashing Pumpkins lançaram o primeiro álbum Gish em 1991, tendo em 1993 chamado a atenção mundial como a edição do disco Siamese Dream. Já em 1995 lançam Mellon Collie and the Infinite Sadness. Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos até à data e vários prémios no currículo, entre eles Grammy, MTV VMA e American Music Award, os Smashing Pumpkins continuam a ser uma das mais importantes bandas de rock alternativo.

A próxima edição do Nos Alive realiza-se nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019. Já confirmadas estão as presença de The Cure e Bon Iver.