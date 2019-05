Siza Vieira apresenta arranha-céus Manhattan

O arquiteto Álvaro Siza Vieira apresenta esta quarta-feira, no Lincoln Center, em Nova Iorque, um arranha-céus de habitação que será edificado em Manhattan.

Esta será a primeira obra do arquiteto português nos Estados Unidos e terá cerca de 120 metros e ficará localizada na esquina da Rua 56 com a 11.ª avenida, no bairro de Hell's Kitchen, conhecido pela alta concentração de bares e restaurantes.

O edifício será composto por 80 residências, aproximadamente, entre T1, T4 e penthouses. Inclui ainda um jardim no telhado, vários terraços privados, um spa, parque infantil, sala de cinema, entre outras estruturas.

A torre projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira - prémio Pritzker de 1992 - resulta de uma encomenda por duas imobiliárias nova-iorquinas de luxo, a Sumaida + Khurana, - atualmente numa parceria com outro Pritzker, Tadao Ando (1995), num outro condomínio de luxo nova-iorquino - e a LENY.

A primeira pedra já foi entretanto lançada, pelo que o edifício deverá estar pronto dentro de um ano. Siza Vieira vai assim tornar-se o mais recente nome numa lista de arquitetos célebres que deixaram a sua marca na cidade de Nova Iorque, como Frank Lloyd Wright ou Frank Gehry.