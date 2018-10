Sinead O'Connor converteu-se ao Islão e mudou de nome

A cantora irlandesa Sinead O'Connor anunciou que se converteu ao Islão e mudou o nome para Shuhada.

Depois de ter adotado o nome Magda Davitt no último ano, a artista de 51 anos chama-se agora Shuhada Davitt.

Estas não foram as únicas alterações visíveis que fez a cantora que ganhou fama mundial com a canção Nothing Compares 2U. Na rede social Twitter, Sinead O'Connor alterou o avatar da página pessoal para um logótipo da marca desportiva Nike em preto e branco, com uma frase: "Wear a hijab. Just Do It".

Veja o vídeo de Nothing Compares 2U:

"Anuncio que estou orgulhosa de me ter tornado muçulmana. Esta é a conclusão natural da viagem de qualquer teólogo inteligente", escreveu na rede social.

Shuhada Davitt também referiu que "todo o estudo da literatura leva ao Islão, que faz com que todos os outros textos sejam redundantes" e, por isso, justifica a alteração de nome.

Esta não é a primeira vez que a cantora fala sobre religião. Em 1992, causou controvérsia ao rasgar a fotografia do Papa em direto na televisão americana. Sete anos depois foi ordenada por uma igreja rebelde em Lourdes, em França. A Igreja Católica, que não permite a ordenação de mulheres padres, não reconheceu a cerimónia como válida.