"Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital", refere o comunicado da estação da Impresa.

A transferência da apresentadora já era conhecida há algumas semanas, mas só esta sexta-feira foi oficializada pela estação de Carnaxide, que confirmou que Cristina Ferreira estará "em breve" nos ecrãs da SIC, onde será um dos "principais rostos" da estação.

Ainda de acordo com o comunicado da SIC, "Cristina Ferreira, pelo seu talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos, bem como na criação e produção de conteúdos, contribuirá, de forma decisiva, para a estação alcançar os objetivos definidos no seu plano estratégico". Além de apresentadora da estação, Cristina Ferreira será também consultora executiva da Direção Geral de Entretenimento do Grupo Impresa.

A SIC desvendou ainda um pouco sobre o processo de contratação da apresentadora, garantindo que só abordou Cristina Ferreira pelo facto de estar próxima de finalizar o contrato que a ligava à TVI, criando-se a partir de então condições para chegarem a um entendimento.

"É um feliz encontro de vontades. A Cristina enquadra-se no plano de continuarmos a ter os melhores connosco. Pelas suas múltiplas capacidades, energia e sentido de compromisso com tudo o que faz, a Cristina soma ainda mais valor aos grandes profissionais de todas as áreas que temos na SIC e ao nosso projeto. Acreditamos que todos juntos continuaremos a fortalecer os laços que a SIC mantém com o público desde 1992", afirmou Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da IMPRESA.