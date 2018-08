A cantora Sia, conhecida também por aparecer sempre de rosto tapado nos concertos e em eventos públicos, apareceu em público de cara lavada. Que é como quem diz, de rosto à mostra e sem as habituais perucas e chapéus a tapar a cara.

Desta vez a cantora americana foi notícia por aparecer livre de acessórios num evento da Netflix em Los Angeles, na terça-feira à noite.

Horas antes um paparazzo tinha conseguido fotografá-la na entrada do evento da Netflix em Los Angeles, mas quando Sia percebeu que estava a ser filmada e fotografada, rapidamente cobriu o rosto com as mãos. Depois mostrou o rosto ao mundo, ela que até nos videoclips usa a atriz Maddie Ziegler para a substituir.

O rosto tapado tem uma razão de ser. Sia confessou numa entrevista que nunca quis ser famosa e preferia compor e deixar que outros artistas gravassem as suas músicas. Depois começaram a pedir para ela gravar... uma e outra vez... e rapidamente ficou conhecido no meio musical e reconhecida na rua pelos adeptos. Por isso, para preservar a normalidade da sua vida privada, optou por evitar mostrar o rosto, um gesto que rapidamente se tornou imagem de marca e uma jogada de marketing, claro.