Sharon Van Etten no NOS Alive

The Cure são a primeira banda confirmada no Nos Alive 2019

Sharon Van Etten sobe ao Palco Sagres do NOS Alive"19 dia 11 de julho. Quatro anos depois de Are We There, a cantautora americana traz Remind Me Tomorrow, álbum com lançamento marcado para 18 de janeiro de 2019.

O disco foi escrito durante a sua gravidez, período durante o qual fez audições para a série da Netflix The OA, em que acabou por participar como convidada.

Comeback Kid, da música de 37 anos natural de Nova Jersey, é um dos temas já conhecidos do novo álbum.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Van Etten junta-se assim aos já confirmados The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith e Pip Blom.

Os bilhetes para o NOS Alive já estão à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe para três dias).