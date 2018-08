Sharknado: chegam ao fim os filmes de culto sobre tubarões e tornados

No dia 11 de julho de 2013, quando o canal de televisão norte-americano SyFy transmitiu o original de Sharknado, não podia imaginar que o filme teria tamanho impacto. Só nos 90 minutos da primeira transmissão houve 318,232 tweets sobre o assunto.

E o enredo era basicamente este: uma série de tornados atingem Los Angeles, esses tornados transportam tubarões e esses tubarões atacam os humanos. A partir daí, seguiram-se outras cidades. No final do quinto tomo, os tubarões já tinham atacado o mundo inteiro.

Dias depois da estreia, o realizador Anthony C. Ferrante resumia as coisas assim numa entrevista ao canal ABC: "É uma história que podia ter sido escrita por um miúdo de seis anos. A diferença é que alguns adultos se apaixonaram por ela. E depois as redes sociais trataram do resto."

Na próxima quinta, 23 de agosto, no canal SyFy Portugal, estreia o sexto e último filme da saga. Os números dos cinco capítulos anteriores são impressionantes - cada um deles teve um orçamento inferior a um milhão de euros, mas todos juntos faturaram 750 milhões.

Apesar de concebidos propositadamente para televisão, tiveram direito a sessões especiais nos cinema um pouco por todos os Estados Unidos. Ferrante pôs as coisas assim: "Desde O Ataque dos Tomates Assassinos que um filme de série B não angariava um sucesso tão avassalador."

Não é só a improbabilidade dos tornados transportarem tubarões que está aqui em causa. É também a forma como os heróis resolvem o assunto. Os dois protagonistas são Tara Reid, que já tinha subido ao palco de outra série cinematográfica de grande sucesso, American Pie, e Ian Ziering, o Steve de Beverly Hills 90210.

Aqui eles são April e Fin, que costumavam ser casados. Fin, um ex-surfista que agora é dono de uma loja e se torna num exímio caçador de tubarões. Talvez a cena mais épica aconteça no final do primeiro filme, quando ele é engolido por um enorme tubarão branco e não só se salva a si próprio (abrindo um buraco com uma motosserra no estômago do animal) como ainda consegue resgatar uma rapariga que antes tinha sido engolida - aqui fica um link para a cena, pouco aconselhável a quem se impressione com sangue.

Ao longo de cinco filmes, os tornados carregados de tubarões foram crescendo em geografia e intensidade, ao ponto de destruírem todo o planeta. O que se sabe é que Fin vai agora empreender uma viagem ao passado para resolver finalmente o problema. Na próxima quinta, às 22h15, resolve-se definitivamente a saga que o crítico Michael O'Sullivan, do Washington Post, definiu como o mais engraçado e sangrento culto de uma geração: "Isto foi tão mau que foi bom."