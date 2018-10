SeixalJazz 2018 começa na próxima quinta-feira

A 19.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz inicia-se a 18 de outubro e estende-se até 27 do mesmo mês e terá lugar no Fórum Cultural do Seixal. O cartaz engloba nomes como Carla Bley, Mark Guiliana, José Salgueiro, Aaron Parks, Kuba Więcek, Roots Magic.

No primeiro dia, 18 de outubro, estará em palco Mark Guiliana, baterista e compositor norte-americano que já colaborou com David Bowie.



A 19 de outubro, sexta-feira, entrará em cena o baterista português José Salgueiro. No palco estarão João Paulo Esteves da Silva (piano), Guto Lucena (saxofone e clarinete baixo), Cícero Lee (contrabaixo) e Mário Delgado (guitarra).

Aaron Parks Trio será a atração de 20 de outubro. O trio do jovem saxofonista e compositor Kuba Więcek, com Michał Barański (contrabaixo) e Łukasz Żyta (bateria) atua 24 de outubro. Roots Magic é o nome do quarteto italiano que atua no SeixalJazz no dia 25 de outubro, quinta-feira.

Na sexta-feira, dia 26, o protagonismo vai para o o projeto do contrabaixista João Hasselberg e do guitarrista Pedro Branco .



Para encerrar a sua 19.ª edição, o SeixalJazz escolheu a pianista Carla Bley que é influenciada por músicas diversas como a clássica e o tango.



Este ano o SeixalJazz Clube estreia um espaço inovador na antiga corticeira Mundet: o Armazém 56 - Arte Sx, com um programa composto por quatro formações nacionais. Com a nuance de a entrada ser gratuita.

O SeixalJazz Clube funcionará entre as 22 e a 1.30 horas, com as atuações dos grupos portugueses convidados a começarem às 23.00.