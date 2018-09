Rui Fernandes, Diego Ventura e "Juanito" na feira taurina de Saragoça

O cavaleiro Rui Fernandes, o rejoneador Diego Ventura e o novilheiro João Silva "Juanito" são os portugueses que integram o cartel da Feira Taurina das Festas do Pilar, que decorre de 29 de setembro a 14 de outubro em Saragoça (Espanha), naquela que é considerada uma das mais importantes feiras da tauromaquia mundial, fazendo parte do grand slam das feiras taurinas de Espanha. Além dos três toureiros, está também agendada a atuação do Grupo de Forcados Académicos de Coimbra que vão participar numa demonstração de tauromaquias, inserida nos festejos populares da Feira.

"Juanito" é o primeiro a subir à arena da Plaza de Toros de la Misericórdia. O jovem novilheiro natural de Monforte atua na sexta-feira (dia 5 de outubro), ao lado do francês Adrien Salenc e do espanhol Alejandro Mora, frente a novilhos da ganadaria de Los Maños.

Juanito © DR

No domingo (dia 7 de outubro) é a vez do cavaleiro Rui Fernandes e de Diego Ventura entrarem numa das mais antigas praças de toiros do mundo. O cavaleiro de Almada partilha o palco com luso-espanhol nascido em Lisboa Diego Ventura e o espanhol Andy Cartagena, frente a toiros da ganadaria de Herdeiros de Ángel Sánchez e Sánchez.

À semelhança de anos anteriores, esta é uma feira que vai ter pronúncia portuguesa e promete proporcionar espetáculos que vão ficar na memória: os matadores "El Juli" e Padilla têm encontro marcado com a afición, respetivamente, sábado (dia 13) e domingo (14).