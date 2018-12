Ralph vs Internet: uma odisseia Disney na grande rede

Os tempos mudam, a Disney também. E com os 90 anos do Mickey celebrados há poucos dias, esta é a altura certa para fazer um pequeno ponto de situação sobre tal progresso. Se tudo começou com um rato - como Walt gostava de dizer - e evoluiu para animações que contavam histórias de princesas e ofereciam viagens mágicas, a verdade é que os novos tempos têm dado outros contornos à definição de aventura para a família. Será que se perderam alguns dos bons valores de base? Certamente qualquer coisa mudou. Talvez o sortilégio de um certo classicismo. Mas a criatividade ainda tende a manifestar-se. É aliás isso que sustenta uma produção como Ralph vs Internet, exemplo perfeito das novas coordenadas da imaginação: na era digital, eis um filme para divertir e fazer pensar sobre a complexidade da experiência online.

Assinada por Phil Johnston e Rich Moore, esta sequela de Força Ralph traz de volta o boneco matulão com coração de manteiga, depois de uma crise de identidade no primeiro filme, e de ter conquistado uma nova amiga, a pequena e espevitada Vanellope, de outro videojogo. Contextualizando: ele é o "bom" vilão do seu jogo, que consiste em partir coisas para o boneco Felix reparar, e ela passa o tempo a pilotar um carro de corrida feito de doces, noutra diversão chamada Sugar Rush. E desta feita é Vanellope quem tem uma espécie de crise pessoal, confessando a Ralph que se sente aborrecida com a monotonia da sua rotina (em parte por ter apenas três pistas de corrida para desfrutar). Isto leva o amigo a pensar em algo para fintar esse tédio: a construção de uma nova pista. Mas a brincadeira de alterar o percurso programado dá para o torto do outro lado do ecrã - isto é, levando a pessoa que estava a jogar na máquina do salão de jogos a partir o volante -, e isso significa o desaparecimento do videojogo, que até já saiu do mercado...

Solução para salvar o velho Sugar Rush? Entrar num canal desconhecido chamado Wi-fi e ir à procura da peça que falta no aparelho, a qual ouviram dizer que está à venda no eBay. A partir daqui não há limites para as peripécias na grande cidade que é a Internet. Vindos de um obsoleto universo digital, os dois amigos mergulham na imensidão de atrações online, que inclui outro jogo de corrida (Slaughter Race) a servir de tentação para Vanellope, mas também um motor de busca personalizado (KnowsMore) ou o site BuzzTube (aglutinação de BuzzFeed e YouTube). E o mais giro ainda é a paródia com o site Oh My Disney, que dá origem a um dos melhores momentos do filme, reunindo em torno da heroína as princesas do estúdio - Cinderela, Branca de Neve, Pequena Sereia... - para lhe ensinarem umas coisinhas.

Mas nem só das protagonistas dos contos de fadas se faz a população da web. Por toda a parte circulam personagens referenciais claramente a servir de máquina promocional da própria Disney... Tirando esse excesso, Ralph vs Internet funciona às mil maravilhas na qualidade de sátira social com invólucro de diversão, e sobretudo como uma narrativa alicerçada no valor da amizade. É sobre a insegurança causada pelos diversos estímulos do ciberespaço que recai aqui o olhar, centrado nos laços que unem Ralph e Vanellope. E neste aspeto os argumentistas souberam lidar com uma noção objetiva da Internet enquanto amplificador do bem e do mal. Algo que, nem de perto nem de longe, vemos refletido em animações como, por exemplo, Emoji: O Filme.

Uma coisa é certa: já não estamos diante de uma produção que cultiva a magia mais simples. E sente-se por vezes alguma dificuldade em gerir as várias ramificações da aventura. No entanto, o sucumbir à tendência de animações cada vez mais intricadas e repletas de ação encontra neste contexto um sentido muito concreto. A saber, a nossa vivência quotidiana não está muito longe das peripécias coloridas de Ralph vs Internet (eis um bom tópico de conversa para pais e filhos, no caminho para casa). A diferença é que estamos deste lado do ecrã.

Para os indecisos entre a versão original e a dobrada, vale a pena lembrar que Gal Gadot surge como reforço do elenco de vozes, numa personagem do jogo Slaughter Race, e para além desta, a rouquidão peculiar de Vanellope (Sarah Silverman) é insubstituível. Quanto a Ralph, pela voz de John C. Reilly, é uma das forças de identidade da personagem. Um timbre bondoso e trapalhão num corpo maciço.

*** Bom