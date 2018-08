© Via Facebook Barack Obama

De Trump, Obama a McCartney, as reações à morte da Rainha da Soul

Aretha Franklin levou Barack Obama às lágrimas, em dezembro de 2015. A cantora atuava perante a plateia da cerimónia dos Prémios Kennedy, onde o então Presidente dos Estados Unidos estava. Aretha morreu esta quinta-feira aos 76 anos, em Detroit.

"Durante mais de seis décadas, sempre que cantava, todos nós éramos agraciados com um vislumbre do divino", escreveu Obama na sua página no Facebook.

"Através das suas composições e musicalidade inigualável, Aretha ajudou a definir a experiência americana. Na sua voz, podemos sentir a nossa história, toda ela com as suas diferentes tonalidades - o nosso poder e a nossa dor, a nossa escuridão e a nossa luz, a nossa procura pela redenção e o nosso respeito conquistado de forma árdua. Ela ajudou-nos a sentimo-nos mais conetados uns com os outros, mais esperançosos, mais humanos. E às vezes ela ajudava-nos a esquecer tudo e a dançar", declarou o ex-presidente.

Aretha Franklin atuou na tomada de posse do ex-presidente dos Estados Unidos da América, a 20 de janeiro de 2009.