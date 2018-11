Quadro de David Hockney bate recorde de venda para obra de um artista vivo

Depois de um intenso duelo, ao longo de mais de nove minutos, entre dois compradores interessados, o quadro de David Hockney foi arrematado por uma verba recorde no leilão promovido pela conceituada casa Christie's, em Nova Iorque.

O comprador, não identificado, pagou 90,3 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros) pela obra 'Portrait of an artist (Pool With Two Figures)', com taxas e impostos incluídos, ultrapassando largamente o recorde da verba alguma vez paga por uma obra de um artista ainda vivo, que pertencia ao americano Jeff Koons e a uma das suas esculturas Baloon Dogs (Orange), vendida em 2013 por 58,4 milhões de dólares (51,5 milhões de euros).

O quadro de Hockney vendido na quinta-feira em Nova Iorque bateu esse recorde em poucos segundos, chegando rapidamente aos 60 milhões de dólares, e só foi arrematado ao fim de nove minutos de licitações entre dois rivais, por telefone. A verba final foi de encontro às expectativas iniciais da leiloeira Christie's, que catalogava esta pintura a óleo de 1972 como uma das "grandes obras-primas da era moderna".

"Raramente podemos dizer que temos a oportunidade de vender a melhor obra de um determinado artista. Mas esta é-o.", sublinhou Ana Maria Celis, vice-presidente da Christie's, antes do leilão.

David Hockney, de 81 anos, começou a ganhar alguma projeção nos anos 1960, no Reino Unido, mas as cores vivas e figuras demasiado realistas dos seus quadros não conquistaram logo a crítica. Atualmente, no entanto, o britânico é um dos nomes mais aclamados da pintura contemporânea e a sua obra teve retrospetivas recentes no Museu Metropolitano de Nova Iorque e na Tate de Londres, batendo recordes de público.

A Christie's declinou identificar quem colocou a obra à venda, mas a Bloomberg revelou tratar-se do multimilionário britânico Joe Lewis, dono do clube de futebol Tottenham Hotspurs e do grupo de investimentos Tavistock.

Recorde-se que a peça de arte mais valiosa alguma vez vendida em leilão foi o quadro de Leonardo da Vinci 'Salvator Mundi', que atingiu os 450 milhões de euros no ano passado.