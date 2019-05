Por causa do Benfica: "Casal da Treta" cancela o espetáculo de sábado

A sessão de sábado do espetáculo Casal da Treta,com Ana Bola e José Pedro Gomes, foi cancelada perante a perspetiva de o Benfica se sagrar campeão nessa noite com os festejos a acontecerem, como sempre, na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa.

O jogo Benfica-Santa Clara começa às 18.30 no Estádio da Luz e deverá terminar pelas 20.15. Ao Benfica basta um empate para se tornar campeão.

O espetáculo estava previsto para as 21.30 mas, como explica a produtora Força de Produção, há fortes probabilidades de o trânsito estar condicionado na zona da avenida Fontes Pereira de Melo, onde se situa o Teatro Villaret.

Por outro lado, "o ruído proveniente das celebrações impossibilita completamente o bom usufruto do espetáculo, por parte dos espectadores, e o bom desempenho dos atores, uma vez que o barulho se faz ouvir com muita intensidade dentro da sala de espetáculo - como aconteceu já em anos anteriores".

Quem tem bilhete para a sessão deste sábado pode trocá-lo por um bilhete para qualquer outra apresentação ou então pedir a devolução do dinheiro.

A comédia com Zezé e Detinha (personagens interpretadas por José Pedro Gomes e Ana Bola) está em cena de quinta a sábado às 21.30 e domingo às 17.00.