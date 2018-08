Polícia de Los Angeles impede assalto à casa da Demi Lovato

Demi Lovato atuou no Rock in Rio Lisboa, no dia 24 de junho.

A polícia de Los Angeles, nos EUA, prendeu um grupo de criminosos que planeava assaltar a residência de Demi Lovato, enquanto esta se encontra internada numa clínica de reabilitação.

Segundo o portal TMZ, as autoridades descobriram aparelhos de comunicação eletrónicos utilizados entre os elementos do gangue para trocar informações acerca do assalto. Os ladrões já tinham furtado um outro imóvel nas proximidades, o que levou a que fosse reforçada a vigilância à volta da casa da cantora, impedindo o roubo.

Recorde-se que em julho Demi Lovato sofreu uma overdose de drogas, tendo sido administrada com Narcan, um medicamento utilizado com narcóticos em casos de overdose. Mais tarde, foi transportada para um hospital da região.

Após uma semana no hospital, a artista acabou por ser transferida para uma clínica de reabilitação, tendo interrompido os tratamentos durante alguns dias, para consultar um especialista em saúde e dependência de Chicago.

A cantora esteve em Portugal no passado dia 24 de junho, no âmbito do Rock in Rio Lisboa.