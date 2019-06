Pink Floyd: mais de 120 guitarras de David Gilmour em leilão esta quinta-feira

A coleção de guitarras de David Gilmour, um dos membros da mítica banda Pink Floyd, vai ser leiloada esta quinta-feira pela Christie's, em Nova Iorque, Estados Unidos.

De acordo com a empresa norte-americana, as licitações serão feitas a partir dos 300 dólares (268 euros), sendo que o total da receita será utilizado para ações de caridade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

São mais de 120 guitarras que pertencem ao espólio de Gilmour e que estão expostas desde a última sexta-feira nas instalações da leiloeira, em Nova Iorque. "Esta é uma rara oportunidade para os os fãs de guitarras, músicos e colecionistas para explorar um dos grupos mais completos do mundo e cujas guitarras atravessaram gerações", informa a empresa de leilões, que proporciona ainda uma visita virtual à exposição.

David Gilmour afirmou que sempre preferiu guitarras antigas porque "parece que foram muito usadas ao longo dos anos". "Todas elas têm sua individualidade, o seu próprio tom e alguns elementos mágicos. Espero fazer o bem vendendo-as, usando depois o dinheiro para ajudar a tornar este mundo um lugar um pouco melhor", explicou o guitarrista, saxofonista. compositor e cantor britânico, de 73 anos.

Entre as guitarras a serem leiloadas está a mítica "The Black Strat". Como descreve a leiloeira, "a Black Fender Stratocaster de 1969 de David Gilmour conquistou seu lugar na história do rock'n'roll. Conhecida como 'The Black Strat', a guitarra foi comprada em 1970 na Manny's na West 48th Street, em Nova Iorque, e tornou-se o instrumento mais identificado do cantor e compositor dos Pink Floyd ao longo de quase 50 anos."

"Entre 1970 e 1986, The Black Strat foi a principal guitarra de concertos e gravação utilizada por Gilmour e foi fundamental para o desenvolvimento do som do Pink Floyd. Ela foi utulizada nas gravações de álbuns de referência, como a obra-prima de 1973 The Dark Side of The Moon, que inclui a faixa Money e é geralmente considerado como um dos melhores álbuns de todos os tempos; foi utilizada também em Wish You Were Here (1975), que inclui a faixa Shine on You Crazy Diamond , que Gilmour revela ter "saído da" The Black Strat; em Animals (1977); e no The Wall (1979), que inlcui o lendário solo de guitarra de Gilmour em Comfortably Numb.

O leilão tem lugar a partir das 10.00 locais (15 horas em Portugal continental), no Rockfeller Center, em Nova Iorque.