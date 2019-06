"As inseguranças, perdi-as todas no momento em que decidi que ia fazer o disco." Assim resume João Vasco o salto por meio do qual se fez autor e compositor: "Houve um momento em que senti a compulsão de me virar sobre mim próprio e seguir em frente com confiança, sem precisar do conselho de mais ninguém."

E assim nasceu 2016, apresentado há uns meses, em estreia, na Casa André de Gouveia, em Paris e no novo Museu dos Coches e já disponível nas lojas e nas plataformas digitais, Spotify incluído. O projeto conta com a colaboração do violinista Pedro Lopes e do violoncelista Fernando Costa, escolhidos "por serem músicos versáteis e capazes de habitar esta estética, na qual é preciso um gesto diferente, mais flexível do que o clássico, mais distante do que aquilo que figura na partitura. Ao mesmo tempo, são capazes de perceber as minhas intenções e orientações, desta feita na qualidade de compositor", pois foi preciso, diz, "trazê-los para o meu universo".