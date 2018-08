O público do Fringe, em Edimburgo, escolheu, como já é tradição, a melhor piada do festival de artes. A distinção foi para Adam Rowe, de Liverpool, na 11.ª edição do concurso. É sobre um centro de emprego. "Trabalhar num centro de emprego tem de ser um trabalho stressante. Saber que se formos despedidos, temos de voltar no dia seguinte".

A tirada de Adam Rowe faz parte do seu mais recente espetáculo, Undeniable, e foi considerada a melhor entre dez por 41% dos cerca de 2 mil votantes, segundo a BBC. "É uma honra enorme e genuinamente uma grande surpresa."

O artista contou que acreditava que o agente lhe estava a pregar uma partida quando lhe disse que a piada era a mais votada. "Ele disse-me que não podia dizer nada a ninguém durante uma semana, o que tem sido praticamente impossível", disse Adam Rowe. "Nunca me vi como candidato a estas coisas".

No Twitter, além de partilhar as muitas notícias que foram publicadas no media britânicos, Rowe fez questão de agradecer:

Piada inesperada

Luke Hales, diretor do canal Dave, que organiza o concurso, viu potencial de vitória na piada como contou também à BBC: "É inteligente, parece-me que é o que funciona nas piadas, a punchline é inesperada, o que resulta particularmente bem".

No processo de seleção de material para esta competição, cada um dos 10 críticos do canal elege seis piadas para submeter a concurso.

Uma piada que nasceu por acaso

Foi durante um outro espetáculo, e num momento de improvisação, enquanto falava com a audiência, que a piada vencedora nasceu, explicou Adam Rowe à BBC. "Um tipo disse que trabalhava numcentro de emprego e eu fiz a piada que agora ganhou o concurso."

A boa reação do público levou-o a pensar que a deveria incluir no espetáculo. "Não esperava ganhar um prémio com o que foi essencialmente um peido mental". E, entanto, como contou ao The Guardian , esta é também a piada de que mais gosta no espetáculo.

O espetáculo Undeniable tem andado em digressão há um ano. Rowe fez a primeira atuação em 2010 e deixou o trabalho -- era barman -- um ano depois.