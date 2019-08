Peter Murphy sofreu um ataque cardáiaco

O músico Peter Murphy, de 62 anos, sofreu um ataque cardíaco e foi levado na terça-feira de urgência para o Lenox Hill Hospital, em Nova Iorque. A informação foi conhecida esta quarta-feira através do agente do músico referindo que Peter Murphy foi transportado para o hospital com dificuldades em respirar.

De acordo com Jason Song, cardiologista do Lenox Hill Hospital, onde Peter Muphy se mantém internado esta quarta-feira, o músico britânico está a receber medicação ajustada ao caso clínico, estando sob monitorização.

Os concertos que o vocalista dos Bauhaus tinha agendados para dia 15, quinta-feira, e 19 de agosto, foram cancelados. As restantes datas foram adiadas para dias a anunciar. A família de Peter Muphy agradeceu "o apoio incondicional" dos fãs nesta fase mais delicada do artista. "Esperamos que Peter volte ao palco com um coração renovado, mais forte do que antes.

No ano passado, o britânico atuou no Festival Vilar de Mouros, tendo regressado ao nosso país em novembro para concertos em Lisboa e Porto.